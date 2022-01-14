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  4. Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

14.01.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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yangın Esenyurt

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