Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz