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Esenyurt’ta buzlanmaya karşı 2 bin 300 ton tuz kullanıldı

19.02.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışından ilçedeki vatandaşların etkilenmemesi için tüm ekipleriyle mücadeleyi sürdüren Esenyurt Belediyesi, cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında dönüş yaparak ihtiyaçlarını giderdi.

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışından ilçedeki vatandaşların etkilenmemesi için tüm ekipleriyle mücadeleyi sürdüren Esenyurt Belediyesi, cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında dönüş yaparak ihtiyaçlarını giderdi. Toplam bin 130 personelin görev yaptığı çalışmalarda 2 bin 300 ton tuz kullanıldı.
Esenyurt Belediyesi, vatandaşların yoğun kar yağışından etkilenmemesi için ilçe genelinde tüm birimleriyle karla mücadele çalışması yürüttü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm cadde, sokak ve kaldırımlardaki karları küreyerek tuzlama çalışması yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kırılan ağaçlara müdahale ederek vatandaşların zarar görmesinin önüne geçti. Zabıta ekipleri, trafiğin akışını sağlarken, evsiz vatandaşlar da barınma merkezlerine götürüldü. Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kar yağışının görüldüğü günlerde 24 saat boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşturdu.

Kar ve buzlanmaya karşı 2 bin 300 ton tuz kullanıldı
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet verdi. Ana arterlerin sürekli açık kalması için kar küreme çalışmalarını sürdüren ekipler; sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye ve emniyet gibi kurumlar ile halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarda 2 bin 300 ton tuz kullanıldı. Ekipler ayrıca 43 mahallede 200 personel ile yürüttüğü çalışmalarda bin 372 talebe dönüş yaptı.

Karla mücadelede 600 temizlik personeli görev yaptı
Oluşturulan 600 kişilik ekiple karla mücadele çalışmalarına katılan Temizlik İşleri Müdürlüğü, 24 saat esaslı çalışarak kaldırım ve köprülerdeki karları küredi. Ekipler, ilçe genelinde çöp toplama ve çevre temizliği gibi diğer hizmetlerin aksamaması için de canla başla çalıştı.

Şikayetlere anında dönüş yapıldı
Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren 24 saat boyunca hizmet vererek vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri birimlere iletti. İlçe sakinlerinin sosyal medya, Whatsapp ve çağrı merkezi üzerinden ilettiği talepler ekiplere yönlendirilerek, yollarda oluşan sorunlar anında çözüme kavuşturuldu.

Zabıta personeli trafik akışını sağladı
Zabıta Müdürlüğü, 33 araç ve 225 personeliyle kentin önemli noktalarında trafik akışını sağladı. Sokakta kalan evsiz vatandaşlar için de santral ve zabıta merkezi sürekli irtibat halinde olarak, 8 vatandaşın barınma yerlerine ulaşımını sağladı.

Kırılan ağaçlara müdahale edildi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 41 kişilik gündüz, 24 kişilik gece ekibiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarında yardımcı oldu. Ayrıca 4 teknik personelin de görev yaptığı çalışmalarda, yoğun kar yağışı ve rüzgâr sonucunda kırılan ağaçları, iş makineleri ile kaldırıldı. Ekipler, ağaçların üzerinde biriken karları da tehlike oluşmaması için temizledi. Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ise bu süreçte görevlendirdiği iki ekip ile diğer birimlere destek sağladı.

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