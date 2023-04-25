Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan günü saat 07.30 sıralarında Berat K. idaresindeki 34 DTS 552 plakalı hafif ticari araç, Doğan Araslı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Mustafa G. (62) ve Gökhan D'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa G, hayatını kaybetti. Gökhan D'nin tedavisi devam ediyor.

Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından emniyete götürülen Berat K, daha sonra adliyeye sevk edildi. Berat K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan hafif ticari aracın, yayalara çarptığı anlar yer alıyor.

