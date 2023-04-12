Esenyurt'ta kuyumcu soygunu

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde bir araçla gelen 5 kişi, dükkanın kepenklerini kırarak içeri girdi.

Dükkandaki yaklaşık 6 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altınları alan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Kuyumcu dükkanında detaylı inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, soygun anı, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin altınları aldıktan sonra araca binerek uzaklaştığı anlar yer alıyor.

