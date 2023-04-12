YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt'ta kuyumcu soygunu

Esenyurt'ta kuyumcu soygunu

12.04.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanı, sabaha karşı kepenkleri kırılarak soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde bir araçla gelen 5 kişi, dükkanın kepenklerini kırarak içeri girdi.

Dükkandaki yaklaşık 6 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altınları alan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Kuyumcu dükkanında detaylı inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, soygun anı, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin altınları aldıktan sonra araca binerek uzaklaştığı anlar yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yakalanan Urfi Çetinkaya emniyete getirildiUyuşturucu imal ve ticareti suçundan yakalanan Urfi Çetinkaya emniyete getirildi
Malatya’da tırın çarptığı yaya hayatını kaybettiMalatya’da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Konya'da parkta erkek cesedi bulunduKonya'da parkta erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Nisan Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:24
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:47
Yatsı
21:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Başaran eczanesi
Silivri
Şebnem eczanesi
Kagithane
Emel eczanesi
Sultangazi
Cadde demirtürk eczanesi
Kadikoy
Kardelen eczanesi
Kagithane
Aylin eczanesi
Buyukcekmece
Hijenya eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.