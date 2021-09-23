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Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

23.09.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nden Esenyurt Devlet Hastanesi istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 174 plakalı midibüs, kontrolden çıktı.

Midibüs kaldırıma çıkarak burada servis bekleyen Emre Ağbulak'a (21) çarptı. Midibüsün altında kalan Ağbulak bir süre araçla sürüklendi.

Daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak duran aracın altında sıkışan Ağbulak, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağbulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada park halindeki bir minibüste de hasar meydana geldi.

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trafik kazası Esenyurt

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