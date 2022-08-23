Esenyurt'ta narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta polis, "narkotik dar alan uygulaması" gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçe genelinde uygulama yapıldı.

Oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araç ve kişiler durduruldu. Araçlar aranırken, sürücü ile yayaların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.



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