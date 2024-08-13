Esenyurt'ta otomobilde tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Akşemseddin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Hüseyin Murat Ekinci 34 KVN 774 plakalı otomobili ile seyir halindeyken 221. Sokak'a geldiği sırada yanında bulunan henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı ile tartıştı.

Şüphelinin silahla ateş etmesi üzerine Ekinci ağır yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ekinci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan şüphelinin karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.