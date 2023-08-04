Esenyurt'ta riskli olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yapılan hızlı taramalarda 318 yapının riskli olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda Talatpaşa Mahallesi'nde 1997 yılında inşa edilen ve çökme tehlikesi bulunan 5 katlı bir binanın yıkımına karar verildi.

Binanın bulunduğu sokağa gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak 6 dairenin bulunduğu binanın yıkımını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, riskli görülen 318 binada yaşayan maliklere 18 ay, kiracılara ise 12 ay boyunca aylık 4 bin 500 lira kira yardımı yapılıyor.

