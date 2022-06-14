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  4. Esenyurt'ta tartıştığı annesini bıçaklayan kadın tutuklandı

Esenyurt'ta tartıştığı annesini bıçaklayan kadın tutuklandı

14.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının annesinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta annesini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün, Pınar Mahallesi'nde Hamide G. ile kızı Esra G, evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Esra G, annesi Hamide G'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Hamide G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Esra G, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin birden fazla suçtan kaydı olduğu belirtildi.

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