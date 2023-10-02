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Esenyurt'ta yağmurdan zarar gören yolda mahsur kalan hafriyat kamyonu kurtarıldı

02.10.2023 07:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta, yoğun yağış nedeniyle bozulan yola toprak dökmeye gelen belediyeye ait hafriyat kamyonu çukurda mahsur kaldı.

Esenyurt'ta yağmurdan zarar gören yolda mahsur kalan hafriyat kamyonu kurtarıldı

Kenti etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Yeşilkent Mahallesi 1299 Sokak'ta çukurlar oluştu.

Belediye ekiplerince yolu düzeltmek için çalışma başlatılırken, çukurları kapatmak için kullanılan toprağı taşıyan hafriyat kamyonu yolda mahsur kaldı.

Çukura girerek sıkışan kamyon, devrilmemesi için kepçeyle desteklendi. Başka bir kepçeyle de kasasındaki toprak yola boşaltılarak kamyonun çukurdan çıkması sağlandı.

Daha sonra, iş makinesi yardımıyla yollarda oluşan çukurlar toprakla kapatıldı.

Basın mensuplarına konuşan mahalle sakinlerinden Levent Tankaş, bölgede altyapı hizmetlerinin kötü olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin çalışmalarının da yetersiz kaldığını söyledi.

Tankaş, "Gecenin bu saatinde 3-4 tane iş makinası çağırdılar şu arabayı düzeltmek için. Dertleri biz değiliz, sadece kendi arabalarını düzeltmek. Can güvenliğimiz yok, tüm bodrumları tekrar su basıyor. Yaptıkları altyapıyı görüyorsunuz, gelen tır batıyor, taksi batıyor. Arabamı içeri alamıyorum, içeri aldığım arabayı geri çıkaramıyorum. Ne yetkili var ne kimse var, gelen giden kimse yok." ifadesini kullandı.

Esenyurt'ta yağmurdan zarar gören yolda mahsur kalan hafriyat kamyonu kurtarıldı

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