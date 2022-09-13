Esenyurt'ta yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yanan apartmanda mahsur kalan 16 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanların sardığı binada mahsur kalan 16 kişi itfaiyece kurtarıldı.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.



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