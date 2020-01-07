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  4. Esenyurt'ta yolun bir bölümü çöktü

Esenyurt'ta yolun bir bölümü çöktü

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta yolun bir bölümü çöktü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta aşırı yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki yolda çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 metre çöken yolda sokak trafiğe kapatıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Öte yandan, ilçede aşırı yağış nedeniyle kaldırımda bulunan aydınlatma direği devrilirken, Beylikdüzü Açelya Caddesinde de bir iş yerinin çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle uçtu.

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Anahtar Kelimeler:
Çökme Esenyurt Yol

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