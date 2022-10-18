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Esenyurt'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

18.10.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ayasofya Caddesi'nde S.K'nin kullandığı 34 TED 56 plakalı taksi ile C.K. idaresindeki 34 ZS 8987 plakalı otomobil çapıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada taksinin sürücüsü ile araçta bulunan yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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trafik kazası Esenyurt kaza

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