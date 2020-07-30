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  4. Esenyurt’un yeni kasapları sertifikalarını aldı

Esenyurt’un yeni kasapları sertifikalarını aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen, ’Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Kesim Kursu’ tamamlandı.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen, ’Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Kesim Kursu’ tamamlandı. Kurban kesimhanesinde uygulamalı olarak kesim yapan kursiyerler, ders sonunda katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını alarak, kasap olmaya hak kazandı.
Esenyurt Belediyesinin Kurban Bayramı öncesi düzenlediği ’Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Kesim Kursu’nda, uygulamalı kurban kesiminin ardından sertifikalar verildi. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan derslerde, kursiyerler aldıkları teorik eğitimi kesimhanede pratiğe çevirerek sertifikaları almaya hak kazandı. Kursiyerlere kurs boyunca, uzman kasaplar eşliğinde, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale eğitimi verildi. Kurban kesimhanesinde uygulamalı olarak yapılan kesimlerden sonra, kurs katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını alan kursiyerler, kasap olmaya hak kazandı.

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