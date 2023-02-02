Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Prestij Meselesi'nin galasında! Derin bacak dekoltesiyle verdiği poza yorum yağdı

Mahsun Kırmızıgül’ün 3 Şubat Cuma günü vizyona girecek olan yeni filmi 'Prestij Meselesi’nin galası gerçekleşti. Gecede Hande Sarıoğlu'nun sahneye çıkarak dans etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Galada dikkat çeken bir isim de Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler idi. Filmde rol alan eşi Eser Yenenler'e destek olmak için geceye katılan Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle pozlar verdi.

"Çok gurur kocacık be" notuyla pozlarını paylaşan Yenenler dekoltesini göstermek için de bacağını kocasına doğru kaldırarak poz verdi.



Berfu Yenenler'in bu pozu takipçilerini ikiye böldü. Kimi güzel isme "Bacak göstermek için gereksiz pozlar" derken kimi de "Çok güzelsin" dedi.

