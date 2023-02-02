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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Prestij Meselesi'nin galasında! Derin bacak dekoltesiyle verdiği poza yorum yağdı

02.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prestij Meselesi'nin galası dün akşam yapıldı. Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma sürecini anlatan filmde yer alan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler galaya iddialı tarzıyla geldi. Derin bacak dekoltesi olan Yenenler'in sosyal medya paylaşımlarına yorum yağdı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Prestij Meselesi'nin galasında! Derin bacak dekoltesiyle verdiği poza yorum yağdı

Mahsun Kırmızıgül’ün 3 Şubat Cuma günü vizyona girecek olan yeni filmi 'Prestij Meselesi’nin galası gerçekleşti. Gecede Hande Sarıoğlu'nun sahneye çıkarak dans etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Galada dikkat çeken bir isim de Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler idi. Filmde rol alan eşi Eser Yenenler'e destek olmak için geceye katılan Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle pozlar verdi.

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"Çok gurur kocacık be" notuyla pozlarını paylaşan Yenenler dekoltesini göstermek için de bacağını kocasına doğru kaldırarak poz verdi.

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Berfu Yenenler'in bu pozu takipçilerini ikiye böldü. Kimi güzel isme "Bacak göstermek için gereksiz pozlar" derken kimi de "Çok güzelsin" dedi.

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