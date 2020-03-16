Eser Yenenler'den koronavirüs önlemi! Sosyal medyada akım başlattı: Evde keyfim yerinde

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüsün yayılmasıyla vatandaşlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Oyuncu Eser Yenenler de, Instagram'dan yaptığı paylaşımda ailece tedbir olarak dışarı çıkmadıklarını ve evde vakit geçirdiklerini belirtti. Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı ve yakın arkadaşları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükakı'da etiketledi.

Yenenler paylaşımında, "Koronavirüs salgısını varken biz de ailecek evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm" yazdı. Yenenler'in paylaşımı sonrasında kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı.



Yenenler'in oyuncu arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da evlerinden paylaşım yaptı.



