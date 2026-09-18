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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın babasını gören şaştı kaldı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sümeyye Aydoğan, yüzü olduğu markanın lansmanına anne ve babasıyla katıldı. Ünlü ismin babasını gören şaştı kaldı.

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın babasını gören şaştı kaldı! Herkes aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan dizisi sezon finalindeyken teklif üstüne teklif aldı.

Zamanının bir kısmını dinlenmeye ayıran Aydoğan tatilden döndü ve işe başladı. Sümeyye Aydoğan yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan ın babasını gören şaştı kaldı! Herkes aynı yorumu yaptı 1

Aydoğan'ı özel davette annesi ve babası yalnız bırakmadı. Ünlü ismin annesini ve babasını görenler şaştı kaldı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan ın babasını gören şaştı kaldı! Herkes aynı yorumu yaptı 2


YORUM YAĞDI
Sümeyye Aydoğan'ın babası için 'ne kadar genç duruyor', 'çok tatlı bir aile', 'baba değil sanki erkek arkadaşı ne kadar genç' gibi yorumlar yapıldı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan ın babasını gören şaştı kaldı! Herkes aynı yorumu yaptı 3

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
sümeyye aydoğan Yeraltı dizisi
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