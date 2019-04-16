MAGAZİN

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebek bekliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta nişanlanan ve haziranda evlenmeyi düşünen Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebek bekliyor. Eser Yenenler baba oluyor.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebek bekliyor

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğün haberleri beklenirken bebek haberi geldi.

Geçtiğimiz günlerde check-up için hastaneye giden çift, Yıldız’ın 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Bu haberle çok mutlu olan ikiliden Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu, o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizin de hayalinde kır düğünü var. O yüzden haziranda gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.

Yenenler daha önce yaptığı bir açıklamada hayattaki en büyük arzusunun baba olmak olduğunu ifade etmişti. (Instagram kaynakları)

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