Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebek bekliyor

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğün haberleri beklenirken bebek haberi geldi.

Geçtiğimiz günlerde check-up için hastaneye giden çift, Yıldız’ın 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Bu haberle çok mutlu olan ikiliden Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu, o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizin de hayalinde kır düğünü var. O yüzden haziranda gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.

Yenenler daha önce yaptığı bir açıklamada hayattaki en büyük arzusunun baba olmak olduğunu ifade etmişti. (Instagram kaynakları)

