Acun Ilıcalı ve Ali Koç Cannes'daki fuarda bir araya geldi

14 ülkeye ihraç ettiği formatlarla dikkat çeken Acunmedya; Survivor, Exatlon, Cash Kitchen, Power of Love, My Style Rocks ve Darts Party gibi başarılı yapımlarını zengin içerik portföyüyle dünya pazarına sunmaya devam ediyor.

Warner Bros. gibi dünya devlerinin de yer aldığı fuarda dikkat çeken standıyla öne çıkan şirket, dünyanın dört bir yanından yapımcılar, yayıncılar ve medya profesyonelleriyle bir araya gelerek uluslararası iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştiriyor.

12-15 Ekim tarihleri arasında C16F standında ziyaretçilerini ağırlayan Acunmedya, farklı pazarlara uyarlanabilen yarışma ve eğlence formatlarıyla küresel içerik sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.