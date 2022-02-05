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  4. Eşi başka adama kaçan kocadan canlı yayında şok küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı

Eşi başka adama kaçan kocadan canlı yayında şok küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı

05.02.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında ilgiyle izlenen Fulya ile Umudun Olsun programının bugünkü bölümünde bir aile dramı işlendi. Ancak programa, eşinin başka bir şahsa kaçtığı adamın küfrü damga vurdu. Sunucu Fulya Öztürk'ün kaçan kadına, "Namık sana çok mu iyi davranıyor" sorusu sonrası araya giren Ahmet Bey'in ettiği küfür, hem Fulya Öztürk'ü hem de seyircileri şoke etti.

Muhabirlikten sonra Fox TV ekranlarında gündüz kuşağına başlayan Fulya Öztürk'ün programı Fulya ile Umudun Olsun'da seyircileri şaşırtan bir olay yaşandı.

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CANLI YAYINDA ŞOK KÜFÜR

Eşinin başka bir adama kaçmasıyla çareyi kızıyla birlikte Fulya Öztürk'ün programına çıkmakta bulan çaresiz adam Ahmet Bey'in ettiği küfür canlı yayına damga vurdu. Kaçtığı Namık isimli şahıstan övgüyle bahseden ve onu bırakmayacağını söyleyen Özlem Hanım'ı kızı ve sunucu Fulya Öztürk ikna etmeye çalıştı. Ancak dönmek istemediğini belirten kadın, kaçtığı adamla mutlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Fulya Öztürk, "Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor." sorusuna Özlem Hanım, "Evet" yanıtını verdiği sırada Ahmet Bey, araya girerek, küfretti. Ahmet Bey'in, "Bol bol s......lar" demesinden sonra herkes şaşırıp kalırken reji, adamın mikrofonunu kapattı.

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"AHMET BEY CANLI YAYINDAYIZ"

Daha sonra Fulya Öztürk'ten uyarı alan adam, ne diyeceğini şaşırdı. Fulya Öztürk ise, "Ahmet Bey canlı yayındayız. Biraz dikkat edelim olur mu?" ricasında bulundu.

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Fulya Öztürk
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