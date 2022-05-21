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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı sonrası Ece Erken'den flaş karar! Yeni işi herkesi şaşırttı...

21.05.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrasında oldukça zor günler geçiren Ece Erken, aldığı kararla herkesi şaşırttı. Magazin programlarını sunmasıyla tanıdığımız güzel sunucu Ece Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, verdiği cevapla yeni işiyle alakalı açıklamada bulundu.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı sonrası Ece Erken'den flaş karar! Yeni işi herkesi şaşırttı...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından çok zor günler geçiren güzel sunucu Ece Erken, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Takipçileriyle soru cevap yapan Ece Erken'in açıkladığı detay ise herkesi şaşırttı.

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REDDİ MİRAS YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel sunucu, geçtiğimiz akşam takipçileriyle soru cevap yaptı.

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Ece Erken bir takipçisi tarafından gelen soru sonrası verdiği cevapla şaşırttı. Takipçisi "Ekranlara dönmeni dört gözle bekliyorum. Ne zaman göreceğiz seni ekranlarda?" sorusuna yanıt veren Erken, "Görüşmeler var. Bu kez magazin programı değil. Az kaldı" diyerek yeni işiyle alakalı detay verdi.

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Magazin programlarını sunmaya alışkın olduğumuz Ece Erken'in bu kararı herkesi şaşırttı. Ece Erken'in yeni mesleğinin ne olacağı merak ediliyor...

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