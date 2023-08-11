Eşim Benzerim Yok Elif kimdir, kaç yaşında? Eşim Benzerim Yok Elif Akçam nereli?

Eşim Benzerim Yok Elif kimdir ve kaç yaşında gibi sorular gündemde yer aldı. Burcu Esmersoy'un sunduğu sevilen yarışmanda 12 yarışmacı 10 hafta boyunca mücadele edecek. Eşim Benzerim Yok programına yeni katılan yarışmacı Elif Akçam'ın hayatına dair detaylı bilgiler...

ELİF AKÇAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eşim Benzerim Yok programında yer alan yarışmacılardan Elif izleyicilerin dikkatini çekti.

Elif Akçam, sağlık sektöründe çalışmasının yanı sıra sosyal medyaya içerikler üretmektedir.

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda yer alan Elif Akçam, 2019 senesinde ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta yarışmasını sunduğu dönemde de programa katılmıştır.

TikTok platformunda fenomen olan yarışmacı, daha önce Gelinim Mutfakta yarışmasına da katılmıştı.

EŞİM BENZERİM YOK KONSEPTİ

Yarışmada, 6 erkek ve 6 kadın yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yetenek, zeka ve stratejilerini yarıştıracak, yarışmadan heyecan hiç eksik olmayacak.

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülüne sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.

EŞİM BENZERİM YOK YARIŞMASI ÖDÜLÜ NE?

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftalık olarak verilen 30 bin lira ödüle sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.

