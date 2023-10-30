Esin Çepni kimdir, nereli? Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kaç yaşında, ne iş yapıyor? İhanet videosu gündemde!

Esin Çepni'nin hayatı ve mesleği merak edildi. Esin Çepni, eşi Bilal Hancı'nın kendisini bir gece kulübünde aldattığı videoyu Instagram hesabında yayınladı. Görüntülerde Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadın öpüşürken ve sarılırken görüntüleri yer aldı. Peki, Esin Çepni'nin mesleği ne?

"İYİ DEĞİLİM"

Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" dedi.

Daha sonra ağladığı bir videosunu paylaşan Esin Çepni "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim" notunu düştü.

ESİN ÇEPNİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Katıldığı İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile adını duyurdu. Yarışmaya 2016 yılında katılmıştı. Çepni, 2021 yılında ise Bilan Hancı ile evlendi. Lisanslı makyaj uzmanı olan Esin Çepni, sosyal medyayı da aktif bir biçimde kullanıyor. Esin Çepni ile Bilal Hancı daha önce boşanma kararı alan çift, evliliklerine ikinci şansı vermişti.







