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Eşini boşanmak istediği için öldürmek istemiş

17.10.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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Denizli’de bıçakla rehin aldığı eşini saçından tutarak sürükledikten sonra defalarca bıçaklayan şahısın, kendisinden boşanmak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Eşini boşanmak istediği için öldürmek istemiş

Esnaf ve vatandaşlardan meydan dayağı yiyen koca ve bıçaklanan kadının tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26) ile kocası Beytullah Ş.(26) sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Beytullah Ş., eşine fiziksel şiddet uygulamaya başlaması ile çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. O esnada kocasının elinden kaçan Gülderen Ş., bir marketin önünde ayağının takılması sonucu yere düştü. O esnada arkadan hızlıca gelen koca ise Gülderen Ş.’yi diz çöktürüp bıçakla rehin aldı. Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.

SON ANDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Çevredeki vatandaş ve esnafların ‘dur, yapma’ diye yaptığı ikazlara aldırmayan Beytullah Ş., araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Bazı vatandaşlar, bir esnafın dışarıda sergilediği boş kavanozları saldırgana fırlatarak durdurmaya çalıştığı esnada son bir hamle yapan cani adam, Gülderen Ş.’yi boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, ilk önce olay yerinde esnafların yardımı ile pansuman yapıldı. Daha sonra ise sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖFKELİ KALABALIĞIN HEDEFİ OLDU

Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ona şiddet uygulayan kocası ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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