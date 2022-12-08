Eşini intihara yönlendirdiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul Esenyurt'ta eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak intihara mecbur bıraktığı öne sürülen sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Musa Adıyaman ile tarafların avukatları katıldı. Hilal Adıyaman'ın annesi Gülbahar Yıldırım da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hatice Nur Tuğul, aynı mahallede oturdukları için eşi ile sanığın arkadaş olduğunu belirterek, maddi sıkıntılar yaşadıkları dönemde kısa bir süre sanığın evinde kaldıklarını anlattı.

Çiftin mutlu bir evliliği olduğunu dile getiren Tuğul, "Aralarında herhangi bir tartışmaya şahit olmadım. Evlerinde mutluydular. Benden rahatsız olduğunu söylemedi. Gayet hayat dolu bir insandı. Yeni şeyler tanıyıp görmek isteğindeydi. İntiharı düşünecek bir ruhsal durumda olduğunu görmedim." dedi.

Tanık olarak dinlenen Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım da "Kardeşim evliliklerinin başından beri şiddet gördüğünü söyledi. Dayaklardan artık bıktığını ve sıkıldığını söyledi. Bana şiddet gördüğüne dair fotoğraflar da göndermişti. Evlerinde kalan çiftin, kendileriyle yaşamamasını istediği için yine Musa tarafından darbedilmişti." diye konuştu.

TANIK OLARAK DİNLENEN ABLA, KARDEŞİNİN SOLAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Müşteki avukatı Nurullah Karataş, sağ elinde swap izlerine rastlanan Hilal Adıyaman'ın hangi elini kullandığına yönelik sorusu üzerine tanık Aslı Yıldırım, kardeşinin solak olduğunu söyledi.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık Musa Adıyaman, "Kesinlikle seni öldürürüm, şeklinde bir şey söylemedim. Ben Hilal'in annesini aradığımda, beni aldattığını söyledim, hatta Hilal de annesine 'Şeytana uydum.' dedi. Suçsuzum, mağdurum, eşimi kaybettim." dedi.

Söz alan sanık Adıyaman'ın avukatı Mekail Önkol, dosya kapsamında alınan raporlarda ölenin sağ elinde swap izlerinin tespit edildiğini anımsatarak, bir insanın solak olsa dahi silahı sağ elle kullanamayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Mahkeme, Esenyurt Belediyesine müzekkere yazılarak, nikah işlemlerini gerçekleştirdiği sırada Hilal Adıyaman tarafından ibraz edilen ıslak imzalı belgelerin mahkemeye gönderilmesine karar vererek, ölen kadının bu belgelerde hangi elini kullandığı hususunda tespit yapılması için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek rapor hazırlanmasına hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Musa Adıyaman ile Hilal Adıyaman'ın 15 Kasım 2018'de evlendikleri, sanığın uzunca bir süre eşine karşı psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtiliyor.

Çiftin aralarında geçen son tartışma ve kavga sonrasında, sanığın uzun süre sandıkta sakladığı ruhsatsız tabancasını yerinden çıkartıp atışa hazır hale getirdiği, eşinin görebileceği ve ulaşabileceği kanepeye bıraktığı aktarılan iddianamede, sanığın cebir ve tehdit kullanmak suretiyle öleni 6 Şubat'ta intihara mecbur bıraktığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Musa Adıyaman hakkında "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

