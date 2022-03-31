YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Eşini öldürdüğü iddiasıyla hapis cezası verilen sanık istinafta beraat etti

Eşini öldürdüğü iddiasıyla hapis cezası verilen sanık istinafta beraat etti

31.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşini öldürdüğü iddiasıyla hapis cezası verilen sanık istinafta beraat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde karısını balkondan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla mahkemece 24 yıl hapis cezası verilen sanık, istinafta beraat etti.

Yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "eşi kasten öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık M.S'nin avukatı ile müşteki ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak, karara itirazda bulundu.

1. Ceza Dairesinde görülen duruşmada sanık M.S, önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenen komşuların olay öncesi herhangi bir tartışma sesi duymadıkları yönündeki beyanları, sanıkta darp izine rastlanmaması ve maktulün vücudundaki yaraların yüksekten düşme sonucu oluştuğu yönündeki tespit gerekçesiyle sanık M.S'nin beraatine karar verdi.

Kararın ardından daire savcısı, müşteki ailenin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Yargıtay'a başvurarak karara itiraz etti.

- Olay

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 6 Temmuz 2020'de TOKİ konutlarında 3. katta bulunan evinin balkonundan düşen G.S. hayatını kaybetmiş, eşi M.S. cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 18 Haziran 2021'de görülen karar duruşmasında, "eşi kasten öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Sivas'ta fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandıSivas'ta fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandıAdıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
12:47
İkindi
16:20
Akşam
19:07
Yatsı
20:25
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.