Eşini öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Adil Can Atay, müşteki Polen Atay ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.

Duruşmada ifadesi alınan müşteki Polen Atay, sanıkla oturma odasında sözlü tartıştıklarını, tartışmanın katlanılamaz bir hal alması üzerine boşanma kararı aldığını belirtti.

Sanığa ayrılmak istediğini söylediğini aktaran Atay, bunun üzerine eşinin kendisini darbettiğini ve kaldırıldığı hastanede 3 gün yoğun bakımda kaldığını ifade etti.

Uyandıktan sonra günlerce hastanede yattığını ve bu süreçte eşini görmediğini belirten Atay, "Babam artık beni hastaneden çıkartacaktı. Eşim ve ailesi hastaneyi bastılar. 'Çıkaramazsınız bu kız deli' dediler. Doktor buna siz karışamazsınız deyince çıktım." dedi.

Sanık Can Atay ise eşinin iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Polen'e elimi dahi sürmedim. Hayatını kurtardım." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayın yaşandığı evde 12 Haziran'da keşif yapılmasına ve her iki tarafın da keşifte hazır bulunmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Adil Can Atay ve Polen Atay'ın 22 Haziran 2019'da evlendikleri, Polen Atay'ın 14 Temmuz 2020'de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatılıyor.

Sanık hakkında, "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, suçun 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngören "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamına girmesi nedeniyle dosyayı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Sanık Adil Can Atay ile müşteki Polen Atay'ın, aile mahkemesindeki boşanma davaları ise sürüyor.

