YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eşini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen iş insanının yargılanmasına devam edildi

Eşini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen iş insanının yargılanmasına devam edildi

AA AA
31.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mimar eşi Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla iş insanı Adil Can Atay'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Adil Can Atay ve taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu belirtilen duruşmada, söz konusu rapor okundu. Raporda, "müşteki Polen Atay'ın muayene bulguları ile boynunun ön yüzündeki cilt lezyonunun, bağ ya da intihar eylemiyle oluşup oluşmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı" bilgisi yer aldı.

Rapora karşı beyanı sorulan sanık Atay, raporda aleyhine olan kısımlara katılmadı ve müştekinin haksız menfaat elde etmeye çalıştığını öne sürdü.

Müşteki avukatı Sibel Engin ise fotoğrafların olay gününe ait olmadığını belirttiği raporun yok hükmünde sayılması gerektiğini savundu. Engin ayrıca bilirkişiler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma"dan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Abdullah Yılmaz da rapora katılmadığı beyanında bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Adil Can Atay ve Polen Atay'ın 22 Haziran 2019'da evlendikleri, Polen Atay'ın 14 Temmuz 2020'de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatılıyor.

İddianamede, Polen Atay'ın, "Öldüğümü düşünüp intihar süsü vermek istedi. Beni neyle boğmaya çalıştı bilmiyorum. Kesinlikle intihar teşebbüsünde bulunmadım. 3 gün yoğun bakımda kaldım. İple mi elle mi boğmaya çalıştı hatırlamıyorum. Darbedilince bayıldım. Çok sert bir darbe aldığımı ve havasız kaldığımı hatırlıyorum. Ayrılmak istediğimi söyleyince darbedildim." şeklindeki beyanı bulunuyor.

Sanık hakkında, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasını içeren "eşe karşı kasten yaralama" suçundan hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince incelenmişti. Olayın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngören "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamına girdiğini belirten mahkeme, dosyayı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop-Samsun karayolunda asayiş uygulamasıSinop-Samsun karayolunda asayiş uygulaması
Ataşehir’de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattıAtaşehir’de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
Gaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandıGaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Polen Atay dava iş insanı

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Mustafa avci eczanesi
Kagithane
Darüşşifa eczanesi
Basaksehir
Mercan eczanesi
Sancaktepe
Ataman eczanesi
Fatih
Hijenya eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.