Eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Kocaeli’de yakalandı

Sakarya'da konakladıkları termal tesiste ziyaret ettiği eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli Kocaeli'de gözaltına alındı.

11 Temmuz'da Taraklı ilçesinde bir termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra kaçan şüpheli İsmail K'nin yakalanması için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda şüphelinin yerini belirleyen polis, İsmail K'yi Kocaeli'de gözaltına aldı.

Şüpheli İsmail K'nin, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde özel bir alışveriş merkezinin yakınında bulunan bir araç içinde yakalandığı öğrenildi.

- Olay

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 11 Temmuz'da bir termal tesiste İsmail K, eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdükten sonra olay yerinden kaçmış, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

