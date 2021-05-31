ESK, arz fazlası süt için üreticiye bugüne kadar 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptı

Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, arz fazlası çiğ sütü üreticiden alarak değerlendirdiklerini belirterek, "Devlet olarak üreticilerimizin alın terini korumak bizim temel vazifemizdir. Bu hususta süt üreticilerimize bugüne kadar yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Uzun, Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) aldığı kararla 1 Haziran'ın Dünya Süt Günü olarak kutlandığına, sütün önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarımsal faaliyetlere ve gıda üretimine olan etkilerinden üreticileri korumak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerine işaret eden Uzun, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla nisan ayında süt müdahale alımlarına başladıklarını kaydetti. Uzun, 2016'dan bu yana sürdürülen süt regülasyon alımlarına da devam ettiklerini belirtti.