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Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, "edimin ifasına fesat karıştırma" davasından beraat etti

19.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Aynı davada yargılanan 9 sanıktan 2'sine 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kararın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine yapılan yeniden yargılamada beraat etti.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tamamı tutuksuz sanıklardan Hüseyin G. ile avukatlar geldi. Hüseyin Sözlü ve diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Hüseyin G. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi.

Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporunda suç unsurunun oluşmadığının belirtildiğini ifade ederek müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin G. ve Mehmet B'yi "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Ertuğrul K, Mehmet Ş, Mustafa Hakan A, Ömer A, Ragıp B, Rahmi P. ve Şaban A'nın beraatine karar verdi.

- Dava süreci

Adana Emniyet Müdürlüğüne 24 Kasım 2014'te postayla gönderilen ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sözlü ve 9 kişi için 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Sözlü'nün, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işi için müteahhide işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu zarara uğrattığı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.

Hüseyin Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul K, Mehmet B, Hüseyin G ve Ömer A'ya, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5'er yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar beraat etmişti. Sanık avukatları ile cumhuriyet savcılığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuş, dava dosyasına bakan 10. Ceza Dairesi, hapis cezası ve 5 beraat kararını yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.​​​​​​​

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