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Eski AK Parti milletvekili Dede'nin aracına molotofkokteyli saldırıya ilişkin çalışma başlatıldı

03.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araca saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de AK Parti 23. dönem Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına düzenlenen molotofkokteyli saldırıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki bir binada iş yeri bulunan Dede'nin park halindeki minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Olayın ardından yanmaya başlayan araç, Dede'nin aynı binada yaşayan yakınlarının yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürüldü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araca saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde aracın yanına gelen 2 kişinin, molotofkokteyli saldırıyı gerçekleştirmeleri ve olayın ardından kaçmaları yer alıyor.

Mahmut Dede'nin ağabeyi Bahri Dede, AA muhabirine, gece saatlerinde minibüste çıkan yangını fark ettiklerini belirtti. Yangın tüpleriyle müdahale ettikleri yangını itfaiye ekipleri gelene kadar söndürdüklerini anlatan Dede, daha sonra gelen polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığını söyledi.

Kardeşi Mahmut Dede'nin de olaydan önce binadan yeni ayrıldığını aktaran Bahri Dede, "Kendisi Pendik'te oturuyor. Burada arkadaşlarla yemek yiyorduk, gece saat 01.30'da çıktılar, o eve gitti. Yangın olduktan sonra onu çağırdım geldi. Burası Mahmut Bey'in şirketidir, araç kendisine ait." diye konuştu.

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