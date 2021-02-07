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Eski Amerikan güreşi yıldızı trans olduğunu duyurdu

07.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Eski Amerikan güreşi yıldızı trans olduğunu duyurdu

Eski bir Amerikan güreşi yıldızı olan Gabbi Tuft, trans birey olduğunu açıkladı. Tuft, "Gerçekte kim olduğumun gün yüzüne çıkmasına izin verdim" dedi.

Eski Amerikan güreşçisi olan Gabbi Tuft, sosyal medya hesabından kendisi hakkında açıklamalarda bulundu. Trans birey olduğu duyuran Tuft, "Bu benim. Utanmadan ve çekinmeden kendimim" ifadesine yer verdi. Tuft, "Geride bıraktığımız 8 ay hayatımın en karanlık zamanlarıydı" ifadelerini kullandı.

42 YAŞINDAKİ SPORCU SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Trans olmanın duygusal karmaşıklığı ve dünyanın karşısına çıkmak neredeyse beni birkaç okazyonda bitiriyordu. Diğer insanların ne düşündüğünü umursamayı bıraktığımda ise sınırlarım ortadan kalktı; gerçekte kim olduğumun gün yüzüne çıkmasına izin verdim. Sevgi dolu eşim, ailem ve en yakın arkadaşlarım beni olduğum gibi kabul etti. Onlara sonsuza kadar minnettarım. Yol boyunca desteğiniz, tahmin edeceğinizden çok daha fazlasını ifade ediyor."

FOTOĞRAF: REUTERS

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