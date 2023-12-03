Eski aşkı Umut Evirgen'in düğünü sırasında Serenay Sarıkaya öyle bir paylaşım yaptı ki... Düğünün önüne geçti

Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen bir dönem Serenay Sarıkaya ile de aşk yaşadı. Hatta geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın makyaj masasında verdiği pozları beğenmişti.

Durumu yaklaşık bir saat sonra fark eden ünlü işletmeci, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasına engel olamamıştı.

Umut Evirgen'in Alina Boz ile düğününün olduğu saatlerde ise Serenay Sarıkaya'dan bomba bir paylaşım geldi. Her yerde bu evlilik konuşulurken Umut Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya bir eğlence mekanında ruj sürerken paylaşım yaptı ve “Dünya yanarken ben” notunu ekledi.

Sosyal medyayı sallayan bu paylaşım düğünün bile önüne geçti. Sarıkaya hayranları "Konuyla alakası yok" derken çoğu sosyal medya kullanıcısı ise "Kraliçe ya olaysın" dedi.





