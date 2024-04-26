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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İHA İHA
26.04.2024 15:46
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Beşiktaş’taki evinde hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş’ta yaşadığı evinde 24 Nisan tarihinde hayatını kaybetmişti. Yılmaz için Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Şenol Güneş, spor yorumcusu Tanju Çolak, sanatçı Orhan Gencebay gibi isimlerin aralarında bulunduğu spor, siyaset ve sanat camiasının önemli isimleri ile sevenleri katıldı. Ayrıca cenazeye çok sayıda kurum, kuruluş ve siyasi partiler de çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Karacaahmet mezarlığına defnedildi.

YAZAR DURSUN ALİ TAŞÇI’DA AYNI CAMİDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı’nın cenaze namazı da aynı camide kılındı. Taşçı’nın cenazesi Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Rize’ye gönderildi.

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