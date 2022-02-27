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Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

27.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Erbakan Hoca'mızın pek çok yönleri var. Ferasetiyle, hidayet ve ilmin üst seviyede olması dolayısıyla Allah'ın kendisine bahşettiği ferasetiyle bütün millete ve İslam alemine bir pusula gibi yol gösterdi"

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen anmada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Merhum Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, buradaki konuşmasında, Necmettin Erbakan denilince akıllara feraset kavramının geldiğini söyledi.

Erbakan, babasının gerçek bir devlet adamı, dava adamı, örnek bilim insanı ve örnek Müslüman olduğunu belirterek, "Erbakan Hoca'mızın pek çok yönleri var. Ferasetiyle, hidayet ve ilmin üst seviyede olması dolayısıyla Allah'ın kendisine bahşettiği ferasetiyle bütün millete ve İslam alemine bir pusula gibi yol gösterdi ve doğru pozisyon almamıza vesile oldu. Erbakan denilince bereket kavramı akla gelmektedir. 54. Hükümet'te Başbakanlığı döneminde kaynakları ve imkanları asıl sahibi olan milletine aktarması." diye konuştu.

- "Erbakan, örnek bir dava adamı olarak hayatını idame ettirdi"

Erbakan'ın işçiye, memura, emekliye ve çiftçiye yüksek gelir seviyesi artışı sağladığını anımsatan Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan denilince akla sanayi, teknoloji, üretim ile istihdamın geldiğini vurguladı.

Fatih Erbakan, 4 partisinin haksız yere kapatılmasına rağmen Erbakan'ın beşincisini kurup yoluna devam ettiğini dile getirerek, "12 Eylül döneminde idamla yargılanmasına rağmen davasına devam etmesi, yoluna devam etmesi gerçek bir dirayet abidesini bugün andığımızı göstermektedir. Erbakan, örnek bir dava adamı olarak hayatını idame ettirdi." ifadelerini kullandı.

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