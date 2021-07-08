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Eski Beşiktaşlı Mutlucan Zavotçu Fenerbahçe'de

08.07.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın futbol takımı kurma kararı alan Fenerbahçe'de ilk transfer Beşiktaş kadın futbol takımının kuruluşu ve gelişiminde önemli payı bulunan Mutlucan Zavotçu oldu.

Eski Beşiktaşlı Mutlucan Zavotçu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçildiği kongrede kadın futbol takımı kurmak için genel kuruldan yetki alındı. Fenerbahçe'nin bu alandaki ilk transferi ise, Beşiktaş kadın futbol takımının kurulmasında önemli payı olan Mutlucan Zavotçu oldu.

ALİ KOÇ: KADIN FUTBOLU HIZLA GELİŞTİ

Fenerbahçe kulübünün kuruluşundan bugüne kadar unutulmaz anlarının fotoğraflarla anlatıldığı Vakt-i Fener adı verilen tablonun tanıtımı yapıldı. Ali Koç, kadın futbol şubesiyle ilgili olarak "Kadın futbolu şubesini kurduk. Yeni dönemde bu alan hızla gelişti" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN İLK TRANSFERİ

Ali Koç'un bu açıklamasının ardından Fenerbahçe'de kadın futbol şubesi için anlaşılan isim sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Mutlucan Zavotçu oldu. Sarı-lacivertlilerde Zavotçu önderliğinde kadın futbol takımının yapılanması gerçekleştirilecek.

MUTLUCAN ZAVOTÇU KİMDİR?

Zovutçu, Beşiktaş'ın kadın futbol takımını kuran kişi olarak biliniyor. Futbolculuk kariyerine 27 Kasım 1998 tarihinde Galatasaray'da amatör olarak başlayan 1981 doğumlu Mutlucan Zavotçu, Pazariçi Köprülü ve Küçükçekmecespor'da oynadıktan sonra Ağustos 2002'de Zeytinburnuspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Zeytinburnu'ndan sonra Alibeyköyspor ve Karsspor formalarını giydi.

BEŞİKTAŞ'I 3 LİGDE DE ŞAMPİYON YAPTI

2006'da futbolculuk kariyerini bitiren Zavotçu, teknik direktörlük kariyerine başladı. 31 Ekim 2014'te Beşiktaş kadın futbol takımına teknik direktör olarak atandı. 2014-15 sezonunda Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde play-off sonrası Beşiktaş'ı bir üst lige taşıdı. Sonraki sezon 2. ligde şampiyon olan Beşiktaş Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ne yükseldi. 2016-17 sezonunda siyah-beyazlılar ligi ikinci olarak bitirdi. Beşiktaş, 2018-19 sezonunda play-off maçında ALG Spor'u 1-0 yenerek kadınlarda ilk kez 1.Lig şampiyonu oldu.

(AJANSSPOR)

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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