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Eski Beşiktaşlı Stimac, Fenerbahçe Beko ile antrenmana çıkacak

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak idmanla başlayacak. Sarı lacivertlilerin bugün yaptığı duyuruda eski Beşiktaşlı Stimac'la birlikte Oğuz Savaş'ın da idmanlarda yer alacağı belirtildi.

Eski Beşiktaşlı Stimac, Fenerbahçe Beko ile antrenmana çıkacak

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2019-20 sezonu için ilk antrenmanını 26 Ağustos Pazartesi günü (yarın) öğle saatlerinde yapacak.

Ekibimiz, çalışmalarının ilk bölümünde 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası maçlarında milli takımlarının formasını giyecek olan Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo’dan yoksun olacak. Takımımızın bu süreçteki hazırlıklarında, 2019-20 sezonunda A Takım’da yer alacak oyuncularımız Ali Muhammed, Leo Westermann, Egehan Arna, Joffrey Lauvergne, Berkay Candan, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Derrick Williams, Tarık Biberovic, Efe Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı’nın yanı sıra Genç Takım oyuncularımız David Sarper Mutaf, Saadettin Donat, Yiğit Onan ve İsmail Karabilen yer alacak. Milli takımlarda yer alan sporcularımızın yerine bu dönemde Ivan Buva, Vladimir Stimac, Carl Engstrom, Milan Acimovic, Cukle Fedja, Burak Eşlik ve Oğuz Savaş da Fenerbahçe Beko idmanlarında bulunacak.

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Fenerbahçe Beko Beşiktaş Stimac Türkiye Basketbol Ligi

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