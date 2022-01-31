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Eski CHP Milletvekili Gün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

31.01.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Milletvekili Gün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 22. dönem CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün, Dilovası ilçesinde toprağa verildi.

Gün'ün (76) cenazesi yakınları tarafından Tavşancıl Merkez Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Gün'ün yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı ve vatandaşlar katıldı.

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