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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Niğde'yi ziyaret etti

NİĞDE HABERLERİ  | 05.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Niğde'yi ziyaret etti

NİĞDE (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Niğde'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

İnce, ziyaret sonrasında gazetecilere, Türkiye'nin düşük gelir sarmalında olduğunu iddia etti.

Memleket hareketinin kurucularıyla ülkeyi karış karış gezerek, esnafı, emeklileri, işsizleri, çiftçileri dinlediklerini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor, emekliler geçinemiyor, gençler işsiz. İbretlik bir Bakanlar Kurulu var. Sanki dalga geçiyorlar. Memleketimiz, böyle kötü yönetimi hak etmiyor. Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye gerçekten çok kötü yönetiliyor. İnsanlar perişan durumda. Çiftçi perişan, hayvancı perişan, besici perişan durumda. Ama bir de muhalefet var bunun yanında. Ne yazık ki millet bu iktidardan da bu muhalefetten de memnun değil. Biz onun için memleket hareketinin kurucuları olarak karış karış Türkiye'yi geziyoruz. Bu millete bir seçenek olmaya, bu millete üçüncü bir yol olmaya çalışıyoruz."

İnce, bir gazetecinin "parti kurma ihtimaliniz olduğu söyleniyor" demesi üzerine, "Biz milleti dolaşıyoruz. Şu anda herhalde 27'nci vilayeti gezdik. Buradan Adana'ya geçeceğiz. Milleti bir dinleyelim bakalım, millet bize ne diyecek." dedi.

İnce, açıklamalarının ardından Adana'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

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