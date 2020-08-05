YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Eski çöp konteynerleri yenisiyle değiştiriliyor

Eski çöp konteynerleri yenisiyle değiştiriliyor

BİLECİK HABERLERİ  | 05.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde eskiyen çöp konteynerleri yenisiyle değiştiriliyor.Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna,” Beldemizdeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileriye değiştiriyoruz.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde eskiyen çöp konteynerleri yenisiyle değiştiriliyor.
Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna,” Beldemizdeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileriye değiştiriyoruz. Çöp konteynerlerimizde gerekli ilaçlama faaliyetlerinede en kuşa süre içerisinde başlayacağız. Pandemi süresince belde halkımızın sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlere bu konuda desteğini esirgemeyen AK Parti Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Bilecik Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:55
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.