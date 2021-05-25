YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi

Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi

25.05.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklanan esas hakkındaki mütalaada, eski Danıştay üyesi sanık Vahit Bektaş'a, hakim adayıyken memuriyetine son verilen Gülay Tezcan dosyası kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi - Eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar ile Bülent Olcay'ın ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi - Yüce Divan'da karar, 8 Temmuz'da açıklanacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Olcay ve Tutar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanık Bektaş, duruşma salonunda hazır bulundu.

Başkan Arslan, iddia makamınca celse arasında esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulduğunu bildirdi ve duruşmada hazır bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi'ye söz verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki mütalaasını okuyan savcı Çiftçi, sanıkların usul itirazlarının reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi, sanıkların ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılan yargılanmalarının Yüce Divan yargılamasına konu olmadığını belirtti.

Mütalaada, sanık Bektaş'ın, hakim adaylığı döneminde devamsızlık nedeniyle memuriyetine son verilen Gülay Tezcan dosyası Danıştay'da görüldüğü dönemdeki eylemleri nedeniyle, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Bektaş ile Tutar ve Olcay'ın, yargılamaya konu diğer suçlamalar, Adapazarı Şeker Fabrikası dosyası ve Kimse Yok Mu Derneği dosyaları yönünden ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Tutar, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Olcay, "Beraat talebi dahil bütün mütalaayı reddediyorum." dedi.

Sanık Bektaş ise Gülay Tezcan dosyası kapsamında cezalandırılmasının istenildiğini anımsatarak, suçun unsurlarının oluşmadığından, beraatine karar verilmesini talep etti.

Ara kararı açıklayan Zühtü Arslan, dosyada karar verilmek üzere duruşmayı 8 Temmuz'a bıraktı.

- Yargıtay'da "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından yargılandılar

Üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkeme sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen Tutar'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.

FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

- Hakim adayı Gülay Tezcan'ın davası

Yüce Divan'daki duruşmalarda, hakim adayı iken "FETÖ tarafından, iki gün eğitime gelmediği gerekçesiyle görevine son verilen ve açtığı dava örgütün talimatıyla Danıştay tarafından reddedildiği" belirtilen Hakim Gülay Tezcan Akkuş, tanık olarak dinlenmişti.

2011'de hakim adayı olarak akademi eğitimi gördüğü sırada "devamsızlık" nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını, ardından da adaylığına son verildiğini söyleyen Akkuş, yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda açtığı davanın, hukuka aykırı şekilde reddedildiğini anlatmıştı.

Sanık Vahit Bektaş'ın, memuriyet görevine son verilen hakim adayı Gülay Tezcan hakkındaki Danıştaydaki davada, FETÖ talimatıyla oy kullandığı, fikir birliği içinde örgüt lehine hareket ettiği öne sürülmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fetö

Ankara Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:19
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:12
Yatsı
21:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.