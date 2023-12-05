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Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaralamakla suçlanan şüpheli tutuklandı

05.12.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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Denizli'de eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çetin'in 2 Aralık'ta bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan taksi sürücüsü B.A. (23), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden özel bir hastaneye sevk edilen Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY

Ulus Caddesi'nde 2 Aralık'ta çıkan kavgada bıçakla göğsünden yaralanan Çetin, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Çetin'in polise verdiği ifadesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle taksi şoförü B.A. ile tartıştığını, şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.​​​​​​​

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Ali Çetin Denizlispor Adliye taksi şöförü

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