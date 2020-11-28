Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 5 yıl önce 2 polisin şehit düştüğü terör saldırısında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, düzenlenen törenle anıldı.

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin bulunduğu bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

Baro Başkanı Cihan Aydın, burada yaptığı konuşmada, Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatarak, "Gözün arkada kalmasın sevgili Başkan, binlerce meslektaşın senin bıraktığın yerden kararlılıkla adalet ve insan hakları mücadelesini sürdürmektedir. Demokratik, özgür ve barış içinde bir yaşam hayalin, bizim de hayalimiz. Düşlerinin ve düşlerimizin savunucusu olmaya, bunlar için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda Tahir Elçi'nin mezarı başında düzenlenen törende konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Elçi için adaletin bir tutku olduğunu söyledi.