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Eski dost Vitor Pereira Fenerbahçe’ye rakip oldu… Guessand transferi için Fenerbahçe’nin en büyük rakibi!

Edin Dzeko’nun ayrılması ile birlikte transfer çalışmalarında önceliği golcü transferine veren Fenerbahçe’de gündemine yeni bir ismi aldı. Nice forması giyen Evan Guessand için resmen girişimlere başlandı.

Eski dost Vitor Pereira Fenerbahçe’ye rakip oldu… Guessand transferi için Fenerbahçe’nin en büyük rakibi!
Burak Kavuncu
Evann Guessand

Evann Guessand

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nice
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Sözleşmesi biten Edin Dzeko’nun ayrılmasının ardından, Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Youssef En-Nesyri’nin satılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle forvet arayışına giren Fenerbahçe’nin Nice’te forma giyen Evann Guessand’a resmi teklif yaptığı öğrenildi.

VİTOR PEREİRA’NIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

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Fenerbahçe dışında Evan Guessand'a Premier Lig'den de resmi teklif geldi. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton oyuncuya resmen talip oldu. İngiliz ekibinin teknik direktörü Vitor Pereira’nın oyuncuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi. Oyuncu ve menajeri teklifleri değerlendirmeye aldı. Nice, oyuncu için yaklaşık 30 milyon euro talep ediyor.

NİCE PERFORMANSI TALİPLERİNİ ARTTIRDI

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2024-25 sezonunda 42 maça çıkan genç forvet, 13 gol atıp 10 asist yaparak Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirdi. 1.88 boyundaki Guessand, özellikle ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor.

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