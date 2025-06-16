Eski dost Vitor Pereira Fenerbahçe’ye rakip oldu… Guessand transferi için Fenerbahçe’nin en büyük rakibi!

Sözleşmesi biten Edin Dzeko’nun ayrılmasının ardından, Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Youssef En-Nesyri’nin satılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle forvet arayışına giren Fenerbahçe’nin Nice’te forma giyen Evann Guessand’a resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe dışında Evan Guessand'a Premier Lig'den de resmi teklif geldi. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton oyuncuya resmen talip oldu. İngiliz ekibinin teknik direktörü Vitor Pereira’nın oyuncuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi. Oyuncu ve menajeri teklifleri değerlendirmeye aldı. Nice, oyuncu için yaklaşık 30 milyon euro talep ediyor.
2024-25 sezonunda 42 maça çıkan genç forvet, 13 gol atıp 10 asist yaparak Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirdi. 1.88 boyundaki Guessand, özellikle ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor.
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