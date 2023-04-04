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Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi! 2 yıl men...

04.04.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın, Şubat 2022'de çıktığı son müsabakasında doping yaptığı açıklandı. Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edildiği duyuruldu.

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi! 2 yıl men...

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi. Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edilen 36 yaşındaki boksörün, iki yıl tüm sportif faaliyetlere iştirakten men edildiği belirtildi.

2 YIL MEN!

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Doping kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Khan ise maddeyi kasıtlı olarak almadığını söyledi. Cezası 6 Nisan 2022'den itibaren başlatılan Pakistan asıllı İngiliz boksör, 5 Nisan 2024 tarihine kadar hiçbir profesyonel spor etkinliğine katılamayacak.

EMEKLİYE AYRILDIĞINI DUYURDU

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Kariyeri boyunca çıktığı 40 maçın 34'ünü kazanan eski hafif orta siklet dünya şampiyonu Khan, son maçında Brook'a 6. rauntta teknik nakavtla yenilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında emekliye ayrıldığını duyurmuştu.


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