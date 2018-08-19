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Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın mahrem görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan Mustafa Ceceli, Kurban Bayramı'nı geçirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu.

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Boşandığı eşi Sinem Gedik'e açtığı velayet davası dosyasına eklediği eski eşinin ve İntizar'ın mahrem görüntülerini basına sızmasından sorumlu tutulan Mustafa Ceceli, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Ceceli'nin hac kıyafetiyle fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

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ESKİ EŞİ SİNEM GEDİK'LE DE HACCA GİTMİŞTİ

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'le de 2016 yılında hac ziyareti yapmıştı. İntizar ile de kutsal ziyaret yapan Ceceli'nin o görüntüleri de gündem olmuştu.


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mustafa ceceli hacca gitti sinem gedik

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
günümüz çakma müslümanlarından biri daha. yaptığın pislikleri bunlar temizlemez koçum, önce adam olacaktın!!! dinin arkasına saklanma...
hacca gitmekle günah temizlenmez
bize bir faydası var mı ?
Cenneti garantiledi,Allah kabul etsin
sıfırlanmak sanılıyor hac ibadeti.hristiyan adetlerinin islamiyete uyarlanma çabaları meyvelerini veriyor artık.onlarda nasıl günah çıkartma varsa bizde de artık haccı günahlardan kurtulmak olarak görüyorlar.ZIFIRLARDIM geldim diyor adam :) gidene kadar her haltı yemeninde sıkıntı olmadığını nasılsa kurtulacağını sanıyorlar.yazık.cehalet ne kötü....
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