Eski eşinin özel görüntülerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis

MERSİN (AA) - Mersin'de eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddiasıyla hakkında açılan davada tutuksuz sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İ.B.E. ve eski karısı müşteki N.N.Y. ile tarafların avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tanıklar katıldı.

Sanık İ.B.E. savunmasında, bahse konu görüntüleri kimseyle paylaşmadığını ileri sürerek, "Görüntüler biz evlenmeden önce kendi rızasıyla, kendi telefonundan benim tarafımdan çekildi. Bunların nasıl yayıldığını bilmiyorum. Görüntülerin V.Ö'nün eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. Arabulucu aracılığıyla benden talep ettiği 4 milyon lirayı verseydim bu dava açıklamayacaktı." iddiasında bulundu.

Duruşmada, tanıklar A.A. ve S.Ç. ile görüntülerin eline geçtiği ileri sürülen V.Ö. de dinlendi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayınlanması" suçlarından cezalandırılmalarını, 3 tanık hakkında da "yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.