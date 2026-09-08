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Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!

Fenerbahçe camiası, kulübün basketbol tarihine damga vuran isimlerden Ferhan Baras’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 1963-1978 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen efsane kaptan, üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazandı.

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ferhan Baras’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ferhan Baras’ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!"

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fenerbahçe
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