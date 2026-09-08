SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Sporting Lizbon - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sporting Lizbon, 09 Eylül 2026'da Galatasaray'ı konuk ediyor. Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sporting Lizbon - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

  • Tarih: 2026-09-09
  • Saat: 22:00
  • Stadyum: Jose Alvalade XXI
  • Organizasyon: Şampiyonlar Ligi
  • Yayın: TRT 1

Sporting Lizbon ve Galatasaray'ın son maçları

  • Sporting Lizbon (4G 1B, tüm kulvarlar):
    • Sporting Lizbon 2-0 Nacional Madeira (G)
    • Rio Ave 0-4 Sporting Lizbon (G)
    • Sporting Lizbon 3-1 Alverca (G)
    • Sporting Lizbon 3-2 Vitoria Guimaraes (G)
    • Estrela da Amadora 2-2 Sporting Lizbon (B)
      Form değerlendirmesi: Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
      Ulusal lig (Portekiz Süper Ligi): Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
  • Galatasaray (3G 1B 1M, tüm kulvarlar):
    • İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray (G)
    • Galatasaray 3-2 Göztepe (G)
    • Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray (G)
    • Galatasaray 2-2 Arca Çorum FK (B)
    • Galatasaray 1-2 Villarreal (M)
      Form değerlendirmesi: Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
      Ulusal lig (Trendyol Süper Lig): Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

İç saha ve deplasman performansı

Galatasaray, oynadığı 4 maçta 10 puan toplayarak başarılı bir konuk takım performansı sergilemiştir.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı eksik oyuncular

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular

Maç öncesi istatistikler ve genel değerlendirme

Sporting Lizbon, bu kulvarda yer alan takımlar arasında önemli bir konumda bulunmaktadır. Oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek formunu koruduğunu gösteriyor. Galatasaray da bu organizasyonda etkili bir performans sergileyerek rakiplerini zor durumda bırakmıştır. Her iki takımın da güçlü kadrolarıyla ön plana çıktığı bu karşılaşma, turnuva açısından büyük önem taşıyor.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı Sıkça Sorulan Sorular

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman?

09 Eylül 2026.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı saat kaçta?

22:00.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı hangi kanalda?

TRT 1.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçında hangi oyuncular eksik?

Günay Güvenç, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Victor Osimhen, Mario Lemina.

Sporting Lizbon ve Galatasaray'ın ligde kaç puanı var?

Güncel puan bilgisi bulunmuyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!
Beşiktaş'tan TFF'nin Vlahovic kararına sert tepki! Beşiktaş'tan TFF'nin Vlahovic kararına sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
Sporting CP galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

OVP sonrası zam hesabı değişti: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

OVP sonrası zam hesabı değişti: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.