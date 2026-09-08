Sporting Lizbon - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Tarih: 2026-09-09

2026-09-09 Saat: 22:00

22:00 Stadyum: Jose Alvalade XXI

Jose Alvalade XXI Organizasyon: Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Yayın: TRT 1

Sporting Lizbon ve Galatasaray'ın son maçları

Sporting Lizbon (4G 1B, tüm kulvarlar): Sporting Lizbon 2-0 Nacional Madeira (G) Rio Ave 0-4 Sporting Lizbon (G) Sporting Lizbon 3-1 Alverca (G) Sporting Lizbon 3-2 Vitoria Guimaraes (G) Estrela da Amadora 2-2 Sporting Lizbon (B)

Form değerlendirmesi: Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Ulusal lig (Portekiz Süper Ligi): Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray (3G 1B 1M, tüm kulvarlar): İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray (G) Galatasaray 3-2 Göztepe (G) Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray (G) Galatasaray 2-2 Arca Çorum FK (B) Galatasaray 1-2 Villarreal (M)

Form değerlendirmesi: Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Ulusal lig (Trendyol Süper Lig): Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



İç saha ve deplasman performansı

Galatasaray, oynadığı 4 maçta 10 puan toplayarak başarılı bir konuk takım performansı sergilemiştir.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı eksik oyuncular

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular

Maç öncesi istatistikler ve genel değerlendirme

Sporting Lizbon, bu kulvarda yer alan takımlar arasında önemli bir konumda bulunmaktadır. Oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek formunu koruduğunu gösteriyor. Galatasaray da bu organizasyonda etkili bir performans sergileyerek rakiplerini zor durumda bırakmıştır. Her iki takımın da güçlü kadrolarıyla ön plana çıktığı bu karşılaşma, turnuva açısından büyük önem taşıyor.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı Sıkça Sorulan Sorular

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman?

09 Eylül 2026.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı saat kaçta?

22:00.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı hangi kanalda?

TRT 1.

Sporting Lizbon - Galatasaray maçında hangi oyuncular eksik?

Günay Güvenç, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Victor Osimhen, Mario Lemina.

Sporting Lizbon ve Galatasaray'ın ligde kaç puanı var?

Güncel puan bilgisi bulunmuyor.